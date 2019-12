Vilja Kiisler küsib, toiduameti asejuht Olev Kalda vastab: miks oli tarvis M. V. Wooliga nii karmilt käituda?

ärileht.ee RUS

Olev Kalda Foto: Sven Arbet

Vetevoolude perekonna kalafirma M. V. Wool on alustanud koondamist ja ei välista pankrotti. Veterinaar- ja toiduameti korralduse kohaselt on tulnud tehased sulgeda. Oli see ikka tingimata vajalik? Veterinaar- ja toiduameti asejuht Olev Kalda annab kell 15.15 algavas otsesaates aru.