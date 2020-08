Vilja Kiisler küsib, Viljar Arakas vastab: kui Tederile ja Sõõrumaale riigi tugi sobib, miks siis teile ei kõlba?

Valitsus otsus Porto Franfo arendamist toetada 40 miljoni eurose laenuga on põhjustanud suurema rahulolematuslaine. Hillar Teder on Porto Franco küll pojale üle andnud, kuid tema annetused erakondadele pole avalikkusel meelest läinud. Viimasel viiel aastal on eriti lahkesti raha saanud Isamaa, viimases kvartalis langes Keskerakonna osaks 50 000 eurot.

Viljar Arakaga tuleb juttu ka kinnisvaraturu ja majanduse seisust laiemalt.