Vilja Kiisler küsis, Juhan Parts vastas: ma ei põgenenud Euroopasse

"Kümme aastat on poliitikas optimaalne aeg, siis tuleb teha paus. See muutub kõik rutiiniks. Aga ma ei nimetaks seda põgenemiseks," lausus Parts.

Parts märkis, et pensionireformis on vabatahtlikkuse printsiip geniaalne, sest see vabatahtlikkus on viimane katse survestada fondihaldureid ja pankasid.

Küsimusele, mida ta ise oma teise sambasse kogunenud rahaga teeb, vastas Parts, et see oleneb fondihaldurite ja pankade tegevusest ning ta ei ole veel otsustanud. Parts lisas, et ta ei usu, et meie inimesed tormavad teise pensionisambasse kogunenud rahaga televiisoreid ostma. „ Vabatahtlikkuse mõte ongi see, et oleks see viimane ora pankadele,“ lausus ta.

Videoja teksilise kokkuvõtte Juhan Partsi intervjuust lisame esimesel võimalusel.