Vilja Kiisler küsis, Kadri Simson vastas: Simson kinnitas, et tal polnud Rumeenia reisil võltsarvetest aimugi

Simsoni sõnul jäi ta tulemusega Euroopa Komisjoni ees esinedes kokkuvõttes rahule, sest hoolimata konarlikust sõnavõtust läbis ta kuulamise esimese korraga ning sai viie fraktsiooni toetuse.

Tema esinemist enim kritiseerinud Marina Kaljurandiga Simson kuulamisest rääkinud ei ole.

Äsja otsustas Simson, et tema kabineti ülemaks saab Stefano Grassi, kes oli võtmeisik, kes aitas tal kuulamiseks valmistuda. Kuivõrd esinemine nii sujuvalt ei läinud, kui pidi, uuris Kiisler, kas see oli ikka õige valik. Simson põhjendas, et Grassi pädevust näitab nii see, et ta kuulamise läbis kui ka Grassi praegune ametikoht Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini tiimis.

Simson nentis, et õnneks ei jätkunud tema kuulamisel aega uurida tema isikliku elu kohta, millest varasemad kandidaadid pole pääsenud. Kiisleri küsimusele, kas ta teadis oma elukaaslase Teet Soormiga seotud võltsarvetest, kinnitas Simson, et sai sellest teada uurimise käigus. Ta eitas, et on sel teemal kidakeelne olnud: "Siin ei ole ühtegi vastamata küsimust."

Simson selgitas, et kuna tema eest maksis eraisikuna Soorm oma palgast, siis tõendab see, et tema eest tasumises polnud midagi kahtlast.

Juulis kirjutas Ärileht, et Simson käis oma kaaslase Soormiga puhkusereisidel, mis olid vormistatud kui HKScani töölähetused. Selgus, et Simson käis 2016. juulis toimunud Rumeenia reisil, mis vormistati HKScani raamatupidamise jaoks kui komandeering Belgiasse põllumajandusmessile. Simson eitas ka siis igasugust seost HKScani kaasusega või reisiga seotud kuludokumentidega.