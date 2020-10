VILJA KÜSIB | Aivo Takis: mis asi see karantiin on? Koduarest välismaal käimise eest!

Teie kaudu saab lennata Küprosele, Kreeka saartele, aastavahetuseks kutsute Taisse, Kuubale, Vietnamisse. Kes neid reise ostab? Ma küll ei julgeks midagi osta, valitsus võib ju kohe ära keelata.

Tegelikult saab reisida igale poole. Endiselt on peaaegu kogu maailm meie jaoks lahti. Mõned üksikud riigid on kinni, näiteks Austraalia, Uus-Meremaa, USA, Jaapan. Et inimesed ei söanda reisida nii palju, nagu nad muidu reisivad, selle põhjuseks on valitsuse piirangud. Inimestelt on võetud võimalus oma reise ette planeerida.

No täpselt, ma küll ei julgeks osta.

Saan aru. Isegi kuu aega ette on praegu võimatu planeerida. Kuigi normaalne oleks näiteks koolivaheaja reisi kuus kuud ette planeerida.

Aga miks niimoodi üldse müüte? Kui reis jääb ära, peate ju raha tagasi maksma.

Ja maksamegi. Ei tohi isegi teenustasu endale jätta.

Kuula siit.

Tühi töö ju? Milleks?

Täiesti tühi töö. Põhjus, miks inimesed ei julge reisida, ei ole mitte see, et nad kardavad viirust. Või see, et issand, mis naaber minust arvab, kui ma reisile lähen. Põhjus on see, et inimene ei tea, kas ta satub tagasi tulles kohustuslikku karantiini või mitte. Isegi kui üks pereliige satub karantiini, siis osutuvad teised ju lähikontaktseks: nad ei tohi minna kooli ega tööle. Vanem ei saa minna tööle, kui laps peab kodus olema. Usun, et vanemad on sellest koduõppekohustusest juba päris tüdinenud.

Turismisektor on saanud valusalt pihta, kuni 90 protsendi ulatuses on tulnud tegevust koomale tõmmata. Kui palju olete teie pidanud inimesi lahti laskma?

Meil oli Estravelis kriisi alguses 150 töötajat. Praegu on neist järele jäänud sada, nii et kolmandiku oleme koondanud. Tihti küsitakse, miks oleme koondanud nii vähe, sellal kui käive on kõvasti kukkunud. Eelmise aasta septembris oli meie käive Eestis 6,6 miljonit. Sellel aastal üks miljon.

Kui palju olete isiklikult vaesemaks jäänud?

Seda ei tahaks ma kommenteerida. Kindlasti on minu netoväärtus kõvasti kahanenud, aga mitte veel poole võrra. Estravel 32 eduka tegevusaasta jooksul Eesti ja viimaste aastate jooksul ka teiste riikide turul oleme suutnud kasumi reinvesteerimise teel omakapitali niivõrd suureks ajada, et elame ära - ka siis, kui koroonakriis veel jätkub.