VILJA KÜSIB | Mihkel Nestor: ei usu, et eestlased tormaksid karjade kaupa poodi WC-paberit ostma

Viirus on tugevasti kukutanud nafta hinda, mis toodete ja teenuste hinna komponendina mõjutab meid kõiki. Kuidas hinna nii tugevat langust selgitada?

Tänahommikuse suure kukkumise tagune pilt on natuke keerulisem. OPECi riigid ja Venemaa pidasid omavahel läbirääkimisi ning keegi ei oodanud mingi suure tüli tekkimist. Kõik eeldasid, et olukorrast saadakse ühtemoodi aru. Koroonaviiruse puhang on vähendanud nõudlust nafta järele. Selleks, et hind väga palju ei kukuks, võib vähendada tootmist – et nõudmine ja pakkumine oleksid tasakaalus. Venemaa ei nõustunud tehtud ettepanekuga tootmist piirata ning Saudi Araabia – mis on uue juhi käe all käitunud emotsionaalsemalt kui varem – teatas, et nemadki suurendavad siis tootmist ja peletavad teised konkurentsist välja. Seda turud ei oodanud. Suuremad aktsiaturuindeksid on üle kümne protsendi kukkunud ja taustad on niigi negatiivsed, ja nüüd tuli lisašokk. Naftabarrel oli hommikul mõnekümne dollari juures. Aktsiaturgude avanedes on näha, mis seal saab.

Saudi Araabia ja Venemaa koostöö toimis alates 2016. Miks see ikkagi praegu nii kergel käel üle parda heideti?

Kes Venemaa valitsejate pea sisse näeb. Üks võimalik mõttekäik on selline: Venemaa on sügavalt häiritud sellest, et USA on muutunud võimsaks naftatootjaks. Omahind ei ole USA tootjate jaoks kõige madalam. Venemaa soovib nõrgestada Ameerikat. Spekulatsioone on palju.

Meil pole poed veel tühjad, aga kriisipiirkondades küll. Kui see tendents meile kohale jõuab, kuidas hakkab see tunda andma?

Ma olen optimist. Ei usu, et eestlased tormaksid karjade kaupa poodi WC-paberit ostma. Eestis peaks olema suurem koroonaviiruse puhang, et niimoodi käituma hakataks. Praegu pean seda väga ebatõenäoliseks. Loodan, et Eesti kaubandus- ja logistikavõrk suudab inimeste vajadused rahuldada.

Kuulujutt ütleb, et viirus võib levida sularahaga, kuivõrd sel tõepõhja all on?

Ma ei ole infektsionist. Üks asi on see, kui kaua võib viirus teoreetiliselt mõne pinna peal püsida, teine on praktika. Ekspert olemata tundub, et viirust pinnaga kokkupuutes saada on ülimalt vähetõenäoline.

Kuivõrd võib meile teatava eelise anda e-riik?