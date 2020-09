VILJA KÜSIB | Paavo Nõgene: peame olema valmis selleks, et kriis kestab kaua

Ja me ei saa kunagi teada, missugused läbirääkimised lörri läksid?

Mul on seda keeruline kommenteerida ja teie uudishimu rahuldada.

Väga kahju. Praegu on jutt olnud 1500 inimese koondamisest Eestis, kuid ohus on märgatavalt rohkem töökohti, kuna Tallink ei tegutse ainult Eestis. Mida on teil täna öelda ametiühingutele, kes on teada andnud, et suurkoondamine pole mitte ainult Tallinki, vaid riigi ja avalikkuse asi?

Meil on ametiühingutega nii Eestis, Soomes, Rootsis kui ka Lätis selle kriisi jooksul olnud väga hea ja konstruktiivne läbisaamine. Ametiühingutega on sõlmitud eri kokkuleppeid, et samm-sammult kriisi järelmitega tegeleda. Need kokkulepped on sõlmitud teatud eeldustel. Kui Tallink kevadel, kriisi alguses oma plaane tegi, oli peamine küsimus, kas sügisel on Rootsi lahti. Kõik lootsid, et on. Praegu on Rootsi kinni. Ta võib küll lahti minna, aga iseasi, kas rootslased veel eurooplasi ligi lasevad. Suurem probleem on, et Eesti ja Soome vaheline liiklus võib saada oluliselt häiritud. Ma usun, et pendel- ehk tööränne jääb kestma, aga turistid on ära hirmutatud. Soomes on neli nädalat soovitatud mitte reisida.

Ka meie välisminister Urmas Reinsalu ütleb, et ärge minge kuhugi, istuge kodus.

Varem oli retoorika, et ärge minge sinna, kus on kõrgem nakkuskordaja. Praegune üldine soovitus oli ehk liiast. Võiks jääda seniste kokkulepete juurde: madala nakkuskordajaga riikidesse reisimine on ohutu. Ma saan aru välisministeeriumi mõtte sisust: kui lähete kuskile kaugele, ei pruugi te enam koju tagasi saada.