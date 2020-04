Viljandi akna- ja uksetehas küsis riigilt ebatavalist transporditoetust

AS-i Viljandi Aken ja Uks tehas Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Ligi 30 aastat tegutsenud AS Viljandi Aken ja Uks pöördus aprilli alguses riigi poole palvega, et see toetaks ettevõtte Võrumaal asuva tütarfirma töötajate transporti Lätist, mis tuli eriolukorra tõttu ette võtta. Kuna otseselt seda võimaldavat toetusmeedet ei ole, vastas riik ettevõtte abipalvele eitavalt.