Viljandi Cleveron võitis kliendiks maailma suurima spordikaupade müüja

Decathlon on juba viies suurettevõte, kes viimase kahe kuu jooksul Cleveroni toodete kasutajate nimekirja lisandunud.

Decathloni Ungari haru on osa Decathlon S.A.-st, mis on maailma suurim spordikaupade jaemüüja. Ungaris on ettevõttel 23 kauplust, üle kogu maailma aga 51 riigis kokku 1511 poodi. Grupi käive oli 2018. aastal 12,8 miljardit dollarit. Decathlon kasutab e-poe pakkide väljastamiseks Cleveroni pakirobotit Cleveron 402 ja kahte Cleveroni pakiautomaati Cleveron 301.

„E-kaubanduse kasv ei ole enam kellelegi uudiseks. Edukad jaemüüjad otsivadki lahendusi, kuidas kasvavate pakimahtudega toime tulla, sest need suurendavad töötajate töökoormust ja pakijärjekorras ootamine on kliendi jaoks negatiivne kogemus,“ selgitas Cleveroni juht Arno Kütt. „Decathlon on tuntud kui innovatsioonile avatud ettevõte, kes, nagu meiegi, väärtustab oma töötajate ja klientide aega. Nüüd saab ta meie toodete abil oma e-poe tellimusi kauplustes vaid sekunditega väljastada.“

Cleveroni pakirobotit ja -automaate hakkab oma kauplustes kasutama Decathloni Ungari haru. Sealse veebikaubanduse juhi Gergely Románi sõnul on Decathloni kauplustesse tellitud e-poe pakkide hulk kasvanud eelmise aastaga võrreldes tervelt 40%. „Investeerime sel aastal kokku ligikaudu 250 000 eurot, et pakkuda oma klientidele parimat teenust. Ja ikka selleks, et neile jääks rohkem aega väljas liikuda ja sporti teha,“ rääkis Román.

Ettevõtte kinnitusel plaanitakse Cleveroni tooteid paigaldada mitmesse kauplusesse üle Ungari veel sellel aastal.