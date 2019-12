Viljandi firmas kiiresti kohanenud tudengid panevad osa oma 400-eurosest stipendiumist kõrvalegi

Seisame macgyverlikult teibiga viie meetri kõrgusele kinnitatud mobiiltelefoni all, mis jälgib meie kõrval ringi sees vuravaid mudelautosid – ehk roboteid –, mis ajavad taga oranže lauatennisepalle. „See on odav versioon GPS-ist. Kui on isesõitvad autod, siis neile on GPS sisse ehitatud, aga meil ei ole,” selgitab Margus Reintam (21) Cleveroni tootmishoone ühes kaugemas nurgas. Seal on sellest sügisest käivitatud Cleveroni Akadeemia tudengite liivakast ehk keskkond, kus nad saavad enda arendatavaid roboteid katsetada.