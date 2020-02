Viljandi idufirma lahendab Eesti tööstuste suurt probleemi

Juba mõnda aega on Euroopa Komisjon Eesti majanduskeskkonda hinnates juhtinud tähelepanu, et kuigi Eesti tööturg ja palgatõus on tugev, ei jõua tootlikkus järele, mõjutades ettevõtete investeerimis- ja uuendusvõimet. Seejuures on probleem ka väike teadus-arendusinvesteeringute, sh tööstuse digiteerimise osakaal.

Maido Janke, Tiit Remmeli ja Kaido Karu neli aastat tagasi Viljandis loodud idufirma Eziil Production Intelligence OÜ aitab seda probleemi lahendada, võimaldades tööstustel protsesse spetsiaalse tarkvaralahendusega digiteerida. Idufirma tegevus sai alguse asutajate endi varasematel töökohtadel märgatud probleemidest.