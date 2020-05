Viljandi järve äärde võib kerkida kaks spaahotelli

Viljandi eelmine linnapea Ando Kiviberg leiab, et kuna Viljandil on väga suur potensiaal turismilinnana, ei tohiks linnavalitsus mitme spaahotelli rajamise võimalusest loobuda, kirjutab ERR.

"Näiteks võrreldes Kuressaarega jääme me ikkagi oma võimaluste poolest maha. 2013. aastal oli Viljandis umbes 500 voodikohta, praegu on neid umbes 600 kandis. Kuressaares oli tol ajal 2200. See tähendab tegelikult võimalust nii spordisündmuste korraldajatele kui ka kultuurisündmuste korraldajatele ja ka aastaringselt külaliste vastu võtmise võimekust," rääkis Kiviberg.

"Aga antud detailplaneering, mille ümber siin poleemika käib, kui sellest loobuda, siis Viljandi linn võtaks võimaluse edasisteks arenguteks. Mida Viljandi linn saab teha, on need kohtuotsuses osundatud uuringud läbi viia ja vastavalt tulemustele ka vajadusel seda detailplaneeringut kohandada, aga mitte kindlasti sellest loobuda," sõnas Kiviberg.

