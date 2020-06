Siseminister Mart Helme avaldas mullu kevadel arvamust, et majandus peab olema tark, mitte põhinema orjatööjõul ehk Ukraina töölistel.

Just Mangeni PM-i farmi toonane juht Meelis Venno oli see, kes kutsus EKRE esimeest koos pojaga lauta lüpsjaks, kuna arvas, et Helme jutt näitab, et ta on reaalsest elust väga kaugele jäänud ega tea, mis väljaspool Tallinna sünnib. „Ma maksan Ukraina töötajale täpselt sama palka kui eestlasele. Kui härra Helme tahab lüpsma tulla, siis ta on teretulnud. Tulgu koos pojaga (rahandusminister Martin Helme – toim), kes matemaatikat niikuinii ei oska. Lehmad ootavad,” sõnas Venno.

Nüüd on Mangeni PM koos Põhja-Sakala vallaga püsti pannud 11 korteriga üürimaja. Kelle jaoks?