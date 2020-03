Viljar Arakas: teisipäevast sulgeme Hotel Palace’i, kui inimeste sissetulek langeb kivina, oleks maksepuhkusest suur abi

„Kui inimeste sissetulek langeb kivina, oleks pangakohustuste maksepuhkustest suur, vahetu abi nii äridele kui töötajatele,“ kirjutab Arakas.

Arakas lausus Ärilehele, et koroonaviiruse leviku tõttu ei ole kliente ning sestap ei ole ka mõtet hotelli töös hoida.

Palac’i hotelli juht Ain Käpp lausus, et Tallinna Hotels sulgeb kõik kolm neile kuuluvat hotelli: Palace’i, Savoy butiik hotelli ning Berni. Kokku jääb miinimumpalgaga koju üle 120 inimese. „Kaasa arvatud mina,“ lausus Käpp. Esialgu suletakse hotellid kaheks nädalaks ja siis vaadatakse, kuidas olukord on kujunenud. „Kuna nõudlust ei ole ja selle kahe nädala jooksul ei ole seda ette näha, on see praegu mõistlik otsus,“ lausus ta. „Suudame hästi kiiresti reageerida ja need vajadusel lahti teha, aga selge on see, et lähimad paar kuud ei ole siin midagi head oodata,“ rääkis Käpp, kelle sõnul on kriisikavaga tegeletud viimased kaks nädalat.

„Ma ei vaataks olukorda liiga sinisilmselt. Meid on ees ootamas raske periood ja selleks, et ettevõtted raske aja üle elaksid ja saaksid pärast edasi tegutseda tugevamana, tulebki need sammud praegu astuda,“ ütles ta. Millal olukord võiks paraneda on raske prognoosida, sest see oleks Käpa sõnul juba ennustamine.

„Kuu aega tagasi ei teadnud keegi, et nii hulluks läheb. Osad inimesed arvavad, et juuniks on olukord juba parem, teised ütlevad, et enne sügist ei juhtu midagi,“ iseloomustab Käpp praegust segast olukorda. „Tuleb päeva kaupa vaadata,“ tõdes Käpp, lisades, et hotell ei ole põhjus, miks inimesed Eestisse tulevad. "Kui inimestel ei ole põhjust Tallinnasse tulla, siin ei ole üritusi ning nad ei saa äri ajada, siis ei ole ka hotellidel kliente ," lausus Käpp.