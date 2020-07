Viljar Arakas: valitsus ei peaks erakinnisvaraarendust laenuga toetama

Kinnisvarafondile Eften Capital kuuluv Tallinna kesklinna Radissoni hotell läheb sügisest kapitaalremonti. Efteni juhi Viljar Araka sõnul läheb see maksma 20 miljonit eurot, kuid neil pole kordagi pähe tulnud seda riigi käest laenama minna, vahendas ERR-i uudisteportaal “Aktuaalset kaamerat”.

Valitsuse otsust toetada Porto Francole ligi 40 miljoni euro suuruse laenu andmist aastaintressiga kaks protsenti Arakas ei mõista.

“Eraotstarbeline kinnisvaraarendus — bürood, hotellid, kaubanduskeskused — ei ole midagi sellist, mida peaks valitsus toetama, olgu kas või laenu kontekstis. Tegemist on väga selektiivse otsusega. Isegi, kui tegemist on laenuga, mis tuleb tagasi maksta, siis minimaalselt, isegi kui riik seda teeb, peaks see olema hinnastatud õigesti,” kommenteeris Arakas.

Arvestades, et tegemist on alles arendusjärgus hoonega, mille tagatiseks olevatel kinnistutel on eespool juba varasemate finantseerijate hüpoteegid, pakub Arakas turutingimustel laenu hinnaks vähemalt kümme protsenti.

“Et sellistel tingimustel annab valitsus täna sisuliselt viis korda odavama hinnaga raha välja kui see turg pakuks, tekitab küsimuse, kas tegemist ei ole ebavõrdse kohtlemisega ehk kas ei ole üks ettevõtja teiste ees nagu eelisseisundis,” rääkis Arakas.

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kes arendab praegu Tallinna Patarei merekindlust, kuhu oleks esmajärgus vaja investeerida kuni 30 miljonit eurot, plaanib aga kuu aja jooksul riigi käest laenu küsida, kuna pankadest on tema sõnul keeruline finantseerimist kaasata.