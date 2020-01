Viljar Arakase juhitav fondivalitseja loob Baltikumi hiigelfondi

Enne ühinemise jõustumist müüvad LHV pensionifondid EfTEN Kinnisvarafondis 25 miljoni euro väärtuses oma osaluse, mille omandavad peamiselt fondivalitseja EfTEN Capitali asutajapartnerid ja teised institutsionaalsed investorid.

EfTEN Kinnisvarafondi aktsionäride ring, kellele kuuluvad fondi aktsiad asendatakse ühinemisel EfTEN Real Estate Fund III omadega, määratakse 31. märtsi 2020 seisuga. Plaani kohaselt algaks ühendfondi aktsiatega kauplemine Tallinna börsil 2020. aasta juuni teises pooles.

EfTEN Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond, mille aktsiad on alates 1. detsembrist 2017 noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas. Fondi portfellist moodustavad praegu 46% kaubanduspinnad, 27% logistikapinnad ja 27% büroohooned.

Riikide lõikes on portfellist Leedus 64%, Eestis 28% ja Lätis 8%. Fondi investeerimisportfelli kuulub 11 objekti: DSV logistikakeskused Tallinnas, Riias ja Vilniuses, ABC Motors AS-i müügi- ja teeninduskeskus Tallinnas, Hortese aianduskeskus Laagris ning Tähesaju Hortese aianduskeskus Lasnamäel, Laagri Selver, ärikeskus Evolution Vilniuses, Saulės Miestase kaubanduskeskus Šiauliais ning Laisves 3 ja Ulonų büroohooned Vilniuses.

Kaks ärihoonet omandamisel

Fond on sõlminud võlaõiguslikud ostulepingud kahe ärihoone omandamiseks Lätis – tegu on Riia lennujaama territooriumil asuva büroohoonega, kus asub airBalticu peakorter, ning Riia külje all Ķekavas asuva tootmis- ja laohoonega.

Alternatiivne, kinnine investeerimisfond EfTEN Kinnisvarafond AS on EfTEN-i esimene fond, mis alustas investeerimistegevust 2008. aastal ning lõpetas uutesse ärihoonetesse investeerimise 2014. aastal, kui fondi plaanitud maht oli saavutatud.

Fondi varadest on 75% Eestis ning investeerimisportfelli kuulub 18 objekti, sealhulgas Hotell Palace, Mustika kaubanduskeskus ning mitmed büroohooned Tallinnas, UKU keskus Viljandis ning politsei ja pääste ühishoone Rakveres.

Mõlema fondi koguvaradest moodustavad kinnisvarainvesteeringud üle 85% ning muu vara on peamiselt kontodel olev vaba raha. Fondide varade hindamise viis läbi Colliers International, mis on olnud EfTEN-i kõikide fondide varade hindaja alates 2013. aastast.