Viljar Arakase juhitud fond ostis 11,8 miljoni euroga büroohoone Vilniuses

Tehingu maksumus on 11,8 miljonit eurot, millest 4,5 miljonit eurot finantseeritakse EfTEN Real Estate Fund III investeerimata kapitaliga ning 7,3 miljonit eurot SEB Panga laenuga, mille marginaal on 2,1 protsenti. Keskmine puhastootlus projekti sisenemisel on 7,1 protsenti. Büroohoone müüb Sonex Consulting UAB ning käesoleva tehinguga saab fondi kogu kapital täielikult investeeritud.

"Ajal, kus tehingud kommertskinnisvaraga pole tavalised, otsustasime ujuda vastuvoolu ning laiendada EfTEN Real Estate Fund III portfelli kaasaegse ning tugeva ankurrentnikuga büroohoonega Vilniuses. Olles hoolikalt kaardistanud Baltimaade ärikinnisvara turgu, leidsime et Rutkausko büroohoone, mille rendipinna ruutmeetri müügihind on 1700 eurot, oli parim saadaolev variant ning tegime investeerimisotsuse," ütles EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatuse liige Viljar Arakas.

Rutkausko büroohoone valmis 2014. aastal ning selle kaheksal korrusel on üle 6800 ruutmeetri rendipinda, millest 71% pikaajaline rentnik on Atea. Hoone, kus on veel kaks rentnikku, paikneb Vilniuse Viršuliškėsi piirkonnas, peamise ärilinnaku, vanalinna ja elurajooni vahetus läheduses. Hoone juures ristuvad kaks elava liiklusega tänavat, Pilaitėse puiestee ning Vilniuse läänepoolne ringtee, millest viimane on linna põhja- ja lõunaosa strateegiline ühenduslüli.

Ärihoone ostab EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõte Rutkausko UAB, mis on registreeritud aadressil Verkių tn 25C, Vilnius, Leedu Vabariik. Ettevõtte asutaja ja 100-protsendiline omanik on EfTEN Real Estate Fund III AS ning ettevõtte osakapital on praegu 2500 eurot, mis koosneb 100 osast ning iga osa nimiväärtus on 25 eurot. Tehinguga suurendatakse ettevõtte kapitali 1500 euro võrra, milleks EfTEN Real Estate Fund III teeb ettevõtte kapitali 1500-eurose sissemakse ülekursiga 4 556 000 eurot. Peale osakapitali suurendamist ulatub osakapital 4000 euroni. Rutkausko UAB tegevjuht on EfTEN Capitali Leedu juht Laurynas Žilys.

Ühes Rutkausko büroohoonega kuulub fondi investeerimisportfelli 14 objekti: lisaks veel Piepilsetase logistikakeskus ning airBalticu peakontor Riias, DSV logistikakeskused Tallinnas, Riias ja Vilniuses, ABC Motors AS-i müügi- ja teeninduskeskus Tallinnas, Hortese aianduskeskus Laagris ning Tähesaju Hortese aianduskeskus Lasnamäel, Laagri Selver, ärikeskus Evolution Vilniuses, Saulės Miestase kaubanduskeskus Šiauliais ning Laisves 3 ja Ulonų büroohooned Vilniuses.