Villeroy & Bochi lauanõud jõudsid müügile ka ühte siinsesse jaeketti

„Selveri klient on nõudlik ja hindab kvaliteeti kõrgelt. Peame seda alati silmas nii tööstus- kui toidukaupade valikut kujundades. Maailmaklassi kvaliteeti pakkuva Villeroy & Bochi kaubamärgi Like eksklusiivne müügiõigus Eestis on tootja tunnustus Selverile selle töö eest,“ ütles Selveri ostudirektor Katrin Riisalu.

Like kaubamärgi lauanõusid iseloomustab elegantsus ja kaasaegsus, kõrge kvaliteet ja hea hinnaklass. Like on lihtne ja autentne sobides hästi majapidamistega, kus kodu pole üksnes elamise vaid ka kogunemise koht, kus köögilaud pole vaid söögikoht, aga ka töö-, puhke-, lõõgastuspaik.

Uued lauanõud on müügil 21 Selveris üle Eesti (Kadaka, Järve, Tondi, Torupilli, Pirita, Krooni, Saare, Anne, Veeriku, Jõhvi, Ülejõe, Keila, Kakumäe, Saku, Rapla, Peetri, Astri, Viimsi, Laagri, T1 ja Kolde Selverites).

Selveri valikus on neli Like’i lauanõudesarja: Organic, Voice Basic, Color Loop ja Neo White. Villeroy & Bochi kaubamärgi Like lauanõud jäävad Selveri püsisortimenti.

Saksa portselanihiiust kirjutas Ärileht eelmise nädala teisipäeval, tuues muuhulgas välja, et Villeroy & Bochi nõud on eestlaste seas väga populaarsed, kuivõrd eestlased on sakslaste ja luksemburglaste järel kõige agaramad nende toodete ostjad elaniku kohta.

Eesti kapitalil põhinevasse Selveri jaeketti kuulub Eesti suurima kojuveopiirkonna ja käibega e-pood ning 53 kauplust, mille all on ca 100 000 ruutmeetrit müügipinda. Selveri kett kuulub börsiettevõtte Tallinna Kaubamaja kontserni.