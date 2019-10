Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc ütles Ärilehele antud lühiintervjuus, et seoses Rail Balticuga ta rahastuse kohta garantiisid anda ei saa. Kuid ta loodab, et Rail Balticu praegused vedajad teevad kõik selleks, et omalt poolt hea mulje jätta.