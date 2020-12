Virtuaalse elektrijaama edasiarendus: Eesti Energia tahab ühendada kontorihooned energiasüsteemi osaks

Elektrivõrgus peab tarbimine igal hetkel olema võrdne elektri tootmisega. Võimsate kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete energiatarve moodustab sageli valdava osa äri- ja büroohoonete ülalpidamiskuludest.

Testitav uudne lahendus võimaldaks need seadmed ühendada Eesti Energia virtuaalse elektrijaama abil energiasüsteemi osaks ja juhtida neid lähtuvalt Eesti energiasüsteemi hetkevajadustest nii, et kokkuvõttes väheneb küttele ja ventilatsioonile kuluv raha siseõhukvaliteedilt järele andmata.

Võimalus tasakaalustada taastuvenergia hüplikkust

Taastuvenergia osakaal meie energiasüsteemis kasvab pidevalt, kuid ajal, mil tuul ei puhu ja päike ei paista, saab tänu võimsate elektriseadmete nutikale juhtimisele vähemalt osa energiavajadusest katta ilma, et tuleks käivitada elektrijaamad või osta turult juurde kallist elektrit.

„Kõige rohelisem energia on see, mis on jäänud tootmata. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks ehk selleks, et tuba oleks soe ja tuled põleksid, tuleb maksimaalselt ära kasutada meie käsutusse orgaaniliselt lisanduvad nutikad seadmed või lisada olemasolevatele nutikust. See on kahtlemata odavam, kui ehitada miljoneid eurosid maksvaid reservseadmeid,“ rääkis Eesti Energia äriarendusjuht Alex Kaska.

Ka elektriautod ja Eesti Energia tootevalikus olevad kodukliendile mõeldud soojuspumbad saavad juba mõne aasta pärast osaks energiasüsteemist, toetades meie hoonefondi muutumist energiaefektiivsemaks.

Kütte- ja ventilatsiooniseadmete juhtimise puhul on kõige olulisem säilitada hoonet kasutavate inimeste mugavus ja tervislik sisekliima. „Seepärast ühendasime Eesti Energia visiooni tulevikuteenustest ja innovaatilised lahendused TalTechi tipptasemel teaduskompetentsidega, et töötada välja klientidele kasulik ja mugav teenus, mis samal ajal toetab energiasüsteemi,“ lausus Kaska.

Lahenduse kesksel kohal on Eesti Energia virtuaalne elektrijaam, targad seadmed ja nendega digitaalselt suhtlevad algoritmid, mis suudavad reaalajas reageerida võrgu vajadusele ja arvutada välja hoone seadmetes peituva vaba võimsuse selle vajaduse katmiseks.