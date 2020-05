Viru keskuse juht: ostlemine ei saa meenutada õudusfilmi võtteplatsi

Kaubanduskeskused on olnud 27. märtsist suletud. Järgmisel nädalal saadakse taas uksed avada, kuid olukord erineb varasemast. Muutunud on nii inimeste turvatunne kui ka tarbimisharjumused.

Eriolukord on Viru keskuse kaupluste käivet 75–90% vähendanud, keskus ise on juba kaotanud 15% planeeritud aastakäibest. Gertti Kogermanni sõnutsi avatakse keskus esmaspäeval siiski peaaegu täiel määral.

"Jaekaubandus on kõikjal väga oluline sektor ja seetõttu toetavad riigid seda enamasti märkimisväärselt. Eesti valitsuse pakutud üüritoetuse meede nelja miljoni euro ulatuses on meie sektorile ilmselgelt liiga väike – loodetavasti tuleb siia lisa," ütleb Kogermann.

Tema sõnul hakatakse väga suurt tähelepanu pöörama hügieenile. "Uus hügieenifaktor, mis on tulnud selleks, et jääda, on kontaktivabad desojaamad klientidele. Samuti turvalise distantsi hoidmine, mille lihtsustamiseks oleme keskuse vastavalt tähistanud. Keskuse klienditualetid ja liftid kaetakse nanokattega, mis hävitab 98% ulatuses tuntumad bakterid ja viirused. Samuti hakatakse üldkasutatavate ruumide tasapindu, näiteks käsipuid, iga nädal puhastama külma udu meetodil," ütleb Kogermann.