Viruvere vineeritehas kahekordistas Jõgeval korterihinnad

Kuigi Jõgeva külje all Viruveres on vineeritehasest püsti ainult tootmishoone karp, kuhu jaanuari lõpus hakati seadmeid tooma, on kinnisvarahinnad maakonnalinnas teinud hüppe üles. Kui varem oli Jõgeva korteritest odavam ruutmeetri hind veel ainult Valgas ja Kohtla-Järvel, siis nüüd on pilt muutunud.

Domus Kinnisvara kutselise hindaja Mihail Važnõi kinnitusel ongi Jõgevamaa korteriturg kõige aktiivsem Jõgeva linnas, kus on maakonna suurim korterifond. Sama firma konsultandi Olga Kallsoni viimase paari kuu kogemus ütleb, et kõige rohkem soovitakse osta ning üürida kahe- ja kolmetoalisi kortereid. Eelistatakse korterit, kuhu saab suuremaid investeeringuid tegemata kohe sisse kolida.

Domus Kinnisvara kutselise kinnisvara maakleri ja konsultandi Marge Tõnnise kogemus on, et Jõgeva eramute vastu tuntakse suurt huvi, kuid keskmine hinnaklass jääb kohalikule elanikule kalliks. Toimub ka n-ö järelmaksuga müüke.