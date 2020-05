Kui seni kuulus Tuule Liinid Leedo firmale Piletikeskus OÜ, siis uueks omanikuks on Tõnis Rihvki firma T.R.Merendus OÜ.

Vjatšeslav Leedo kinnitas ajalehele, et tema jaoks on ettevõtluses praegu teised prioriteedid, loomakasvatus ja lihatööstuse arendamine võtavad põhilise energia ja peagi on Tallinnas alustamas üks suur projekt.