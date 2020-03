VKG-le mõjub tänane uudis halvasti, aga koondamisi esialgu veel ei tule

Sepa sõnul on VKG jaoks praegune olukord, kui OPEC-i maade ja Venemaa hinnasõda viis naftahinna järsku langusesse, raske, sest enamik ettevõtte tuludest sõltub maailmaturu hindadest.

VKG on taoliste olukordade jaoks sõlminud riskimaanduslepingud ning see aitab praeguses olukorras hoiduda äkilistest otsustest, kuid lõpmatuseni ei aita ka need lepingud,

"Oleme olnud piisavalt ettenägelikud, et umbes pool oma tootmismahtudest kindlustada selliste hinna kukkumiste vastu läbi tulevikutehingute. Vaatamata sellele see mõjub meile valusalt. Kui langus jätkub või jääb turgudele pikemaks ajaks, siis oleme sunnitud hakkama mõtlema selle peale, et vähemefektiivsed tootmisüksused sulgeda," rääkis Sepp, ja lisas, et see tähendab ka koondamisi.

Sepp selgitas, et riskimaanduselemendid tagavad selle, et ettevõttel oleks piisav rahavoog kulude katmiseks, kuid kahjumit need ei kata.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.