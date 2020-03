VKG peatab sisseostetaval põlevkivil töötava õlitootmise üksuse

„Konserveerime ühe Kiviter vabriku kuna sisseostetav põlevkivi on oluliselt kallim meie endi toodetud toormest, mis muudab põlevkiviõli tootmise konkreetsel tootmisüksusel majanduslikult konkurentsivõimetuks antud turuolukorras,“ sõnas VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.

Tootmisüksused, mida VKG varustab toormega kontsernile kuuluvast Ojamaa kaevandusest, jätkavad seni tööd praegusel režiimil ja tootmismahtudel.

VKG on suurim põlevkiviõli tootja Eestis. 2019. aastal oli kontserni õlitoodang 659 000 tonni, mis on 55% Eesti põlevkiviõli toodangust.

Nafta hind maailmaturul kukkus esmaspäeval pea kolmandiku võrra, mis on suurim langus alates 1991. aasta Lahesõjast. Hinnalanguse põhjus on asjaolu, et OPEC+ riigid ei saanud eelmisel nädalal Viinis naftatootmise kärpimises kokkuleppele, misjärel Saudi Araabia otsustas järsult naftatootmist hoopis suurendada, et oma turuosa kasvatada ning ka Venemaale õppetund anda.