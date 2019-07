VKG: Põlevkivi rafineerimistehase projekt pole riigikapitalistlik ettevõtmine

„Peame vajalikuks korrigeerida sellist eksiarusaama. Tegemist on väga selge äriprojektiga, kuhu on kaasatud Eesti suurim ning erakapitalil põhinev põlevkiviõlitootja Viru Keemia Grupi näol. VKG on koostöös Eesti Energiaga eeltasuvusuuringu tellija ja üks võimalikest tulevastest projekti erainvestoritest. Valitsuse võimalik osalus antud projektis, arvestades sektori panust maksutulu näol, on igati õigustatud. Riigi roll antud projektis ongi pigem riskide maandamine ja erakapitalile kindluse andmine,“ märkis Asmann.

„Rafineerimistehas, kui selline, aitab tervikuna tublisti kaasa kogu põlevkivi sektori transformeerimisele elektritootmiselt õlitootmisele. Üleskutsed loobuda põlevkivi väärindamisest tervikuna on populistlikud. Põlevkivi väärindamine ei takista ka mitte kuidagi teiste energia tootmisviiside arendamist, kuid põlevkivi väärindamisest loobumine oleks riigi poolt vaadates kindlasti ebamõistlik ja vastutustundetu. Põlevkiviõli tootmise ja vesiniktöötlemise näol on tegemist kõrgtehnoloogiline ja teadusmahuka nutika tootmisega. Teadmiste hulk, mis antud projektiga lisanduks Eestile oleks äärmiselt suur ning kasu mõõtmatult laiem,“ lausus ta.