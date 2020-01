Võimalik ainult Hiinas. Aasta lõpus tegi rikkurite seas suurt tõusu veidi ootamatu sektori esindaja

Sead Foto: Anni Õnneleid

Celebrity Networth kirjutab, et kaugel kaugel Hiinamaal on meeletute hüpetega rikkurite edetabelis kerkimas seafarmer Qin Yinglin. Ta on leidnud tee planeedi 500 rikkaima inimese sekka. Eelmise aastaga on tema varandus kerkinud neljakordseks ja on jõudnud 8,6 miljardi dollarini.