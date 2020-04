Võimalus ellu jääda. Koroonakriis peaks ettevõtjatele andma ajendi tegemaks just seda

Teise riiki laieneval e-poel tuleb end sealsete tarbijakaitsereeglitega kurssi viia ja oma tegevuses neist lähtuda. Mis on peamised ja olulisemad küsimused, mida peab teadma iga e-kaupleja, kes soovib tavapärase Eesti turu asemel oma tooteid või teenuseid pakkuda kogu Euroopa Liidu elanikele?

Millal kehtivad Eesti seadused, millal tarbija asukohariigi seadused?

Piirüleste tehingute puhul ehk olukorras, kus tarbija ja kaupleja ei asu samas riigis, olenevad tarbija õigused eelkõige sellest, kuhu e-pood on oma tegevuse suunanud - kas konkreetselt tarbija elukohariiki või on tarbija välismaise e-poe lehele ise sattunud. Kui e-pood on oma tegevuse suunanud tarbija asukohariigi turule, tuleb vaidluse korral lähtuda tarbija asukoha riigi seadustest. Näiteks kui Eesti e-pood pakub kaupu ka Läti või Soome tarbijatele, tuleb vaidluste korral lähtuda vastavalt Läti või Soome seadustest, sest tarbijat ei tohi ilma jätta sellest kaitstuse tasemest, mida pakub tema asukohariik.

Kas pretensiooni esitamise õigus on igas riigis samasugune?

Kui e-kaubanduse peamised reeglid, nagu 14-päevane taganemisõigus, nõuded ostueelsele teabele ja tagastamisega seotud kulude kandmine, on Euroopa Liidu tasandil täielikult ühtlustatud, esineb riigiti erinevusi pretensiooni esitamise õiguse osas. Näiteks Soomes on tarbijal puudusega kauba korral pretensiooni esitamise aeg konkreetselt piiritlemata, seega pikem kui Eestis kehtiv kaks aastat. Mistõttu tuleb Soome müüval Eesti kauplejal arvestada, et tootel ilmenva puuduse korral on tarbijal õigus esitada kaebus arvestades eseme eeldatavat kasutusiga. Rootsis on pretensiooni esitamise aeg kolm, Norras viis ning Iirimaal kuus aastat.

Pretensiooni esitamise õiguse osas on EL-i riikides ka teisigi erinevusi. Näiteks on pea pooltes liikmesriikides tarbijal kohustus esitada kaebus kahe kuu jooksu alates asjal puuduse avastamisest. Samas paljudes riikides, näiteks Soomes, Leedus, Saksamaal jpt, vastav kohustus puudub.

Millise aja jooksul tuleb toode parandada või asendada?