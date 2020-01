Võimuliit tegi pensionireformi puhul viis märgilist muudatust. Opositsiooni soovidest sõideti üle

Rahanduskomisjonis toetati täna häältega 6:5 (koalitsioonisaadikud toetasid) viite muudatusettepanekut.

* Ühekordne väljamakse. Varasemalt on olnud juttu, et raha saaks kätte kolmes osas, ent leitakse, et mõistlik oleks see maksta välja korraga. Kaob ära piirmäär, mis olnuks veidi üle 10 000 euro.

* Esiti tuleb summat välja võttes tasuda tulumaks (20 protsenti), aga sellega asi piirdub. Selleks, et teisest sambast lahkuvad inimesed ei peaks tasuma ootamatult kõrgemat tulumaksu, ei arvestata pensionifondist lahkumisel saadavat ühekordset tulu inimese maksuvaba tulu määramisel, leidis koalitsioon.

* Tunamullu tehtud investeerimisfondide seaduse muudatustega lubati Eesti pensionifondidel pikaajalise laenu võtmine, kuid seda vaid kuni 10 protsendi ulatuses. Nüüd tõstetakse laenulimiiti kuni 25 protsendini.

* Fondist väljumise etteütlemiseaeg on vähemalt viis kuud. Vastuseks Ärilehes ilmunud Madis Mülleri kriitikale, kirjutas rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) sotsiaalmeedias, et nende eesmärk on maandada inimeste tururiske, mistap saab esitatud avalduse tagasi võtta kuni üks kuu enne avalduse realiseerimist.

* Seadusemuudatused jõustuvad üheaegselt järgmise aasta 1. jaanuarist. Esimene väljamakse tehakse sama aasta septembri hakul.