Võimuvõnked Eesti jaeturul: Grossi kauplused kasvatavad agressiivselt käivet, Maxima kasv on pidurdumas ja Coopi troon on kõigutamatu

Siiri Liiva

Oleg Gross aprillis 2020 Foto: Sven Arbet

Värskelt esitatud jaekettide majandusaruannete analüüsist nähtub, et Eesti turu liider on jätkuvalt Coop Eesti Keskühistu, kelle konsolideeritud käive küündis mullu 630,2 miljoni euroni. Samas kõige tugevamalt on aastaga oma müügitulu kasvatanud hoopis Oleg Grossi jaeäri OG Elektra.