VÕITJAD SELGED | Eesti edukamad väikeettevõtted said valitud

Juta ja Kaido OÜ Foto: EPL

Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest on kehtiva definitsiooni järgi väikesed ja keskmised. Kolm neljandikku kõikidest erasektori töökohtadest on loonud väikesed ja keskmised ettevõtted. Neile langeb aga osaks tunduvalt vähem tähelepanu kui suurtele. Just seetõttu valib EVEA alates 2013. aastast edukamaid väikeettevõtjaid ja seda kuues kategoorias. Eelmise aasta edukamad selgusid äsja.