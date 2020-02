Töötajate nappuses ja talentide otsingul telekommunikatsioonifirmad on inimeste hoidmiseks igasuguste hüvede jagamisel alati agarad olnud ning pakkunud soodustusi, millest teiste ettevõtete töötajad vaid unistada võivad. Võimalus soovi korral piiramatult puhata tundub aga nendegi jaoks uskumatuna.

„Töötajatel ei ole konkreetset puhkuse limiiti, et võid puhata 40, 50 või 60 päeva, peamine põhimõte on, et ka kolleegid peavad õnnelikud olema,” selgitas Tele2 personali- ja klienditeeninduse direktor Sirli Seliov sellest aastast lisandunud motivatsioonipaketi osa. Ehk siis – töö peab olema tehtud ja kolleegid ei tohi end halvasti tunda.

„Ei ole nii, et tuled meile tööle ja siis aasta otsa puhkad. Ega ka nii, et üks inimene ainult puhkab ja teised teevad tööd,” rääkis Seliov.