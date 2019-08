Võitlus väljarände vastu: Poolas tõuseb hüppeliselt noorte palk

Täpsemalt tähendab uus maksusoodustus, et alla 26-aastased noored, kelle aastapalk on väiksem kui 85 000 zlotti ehk ligi 20 000 eurot, on tulumaksu maksmisest vabastatud, kirjutab CNBC. Tasub märkida, et keskmine aastapalk Poolas on umbes 60 000 zlotti (13 900 eurot).

Maksusoodustust toetanud Poola peaminister Mateusz Morawiecki tõi välja, et viimase 15 aasta jooksul on riigist lahkunud 1,7 miljonit inimest, mis on tema sõnul tohutu kaotus.

Samasugune ettepanek on tehtud ka Horvaatias, kus soovitakse tulumaks kaotada alla 25-aastastele töötajatele ja vähendada seda poole võrra 25-30-aastaste töötajate jaoks. Uus seadus jõustuks arvatavasti järgmise aasta jaanuarist.

Analüütikud pole aga veendunud, et sellised meetmed vähendavad väljarännet. Briti uuringufirma Economist Intelligence Unit analüütiku Prianthi Roy hinnangul ei lahenda sellised otsused probleeme. Ta ütles, et sündimuse vähenemine, noorte väljarände kasv ja valitsuse otsused takistada sisserändajatel siseneda tööturule lükkavad ülalpeetavate määra tasakaalust välja ning probleemid süvenevad.

„Lõpuks hakkab see mõjutama fiskaaltasakaalu ja majanduskasvu. Läänega samale tasemele jõudmine pole võimalik. See lihtsalt ei juhtu kunagi," lisas Roy.

Euroopa Liidu raporti kohaselt kolis 17 miljonit Kesk- ja Ida-Euroopa elanikku 2017. aastal teise riiki elama, nendest umbes kolmandik (32%) olid vanuses 15-34. Populaarseimad sihtriigid olid Suurbritannia ja Saksamaa. Peamisteks lähteriikideks olid Rumeenia, Poola, Itaalia ja Portugal.