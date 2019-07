Võlakirjaturul on kuumad päevad. Kas Euroopa majandust ootab japaniseerumine?

Täna kukkus Saksamaa 10-aastase võlakirja tootlus -0,39 protsendini. Euroala maade võlakirjade hinnad on kerkinud, kusjuures Itaalia valitsuse kahe aastase võlapaberi tootlus on allpool null protsenti ning Belgia, Prantsusmaa ja Holland on liitunud 10-aastaste paberite vormis negatiivse intressiga võlakirjade klubiga.

Briti keskpanga juht Mark Carney hoiatas, et võib tekkida vajadus teha radikaalne rahapoliitiline muutus, et võidelda üha leviva majanduskasvu aeglustumisega. USAs ootavad investorid tööjõunäitajaid, et kujundada vaadet millisel määral võiks USA keskpank hakata rahapoliitikat lõdvendama.

Keskpanga taustaga inimestest allikad ütlesid Bloombergile, et juulikuiselt keskpanga istungilt ei maksa veel oodata kiirustamist täiendava rahapoliitika lõdvendamiga, pigem tahetakse enne septembrit näha värskemaid majandusindikaatoreid. Edasine jääb juba Lagarde ajastusse, kes peaks võtma Draghilt keskpangajuhi ameti üle 31. oktoobril.

Goldman Sachsi analüütikud ootavad, et Euroopa Keskpank alandab septembris hoiuseintressi 0,2 protsendipunkti võrra ja asub rahapoliitilise lõdvenduse radadele.