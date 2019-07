Võlgades vedajad lasevad end maha matta

Kaubaveoga tegelenud ettevõte Royaltrans jõudis firmamatja Raul Pindi kätte juuni lõpus ning ettevõtte uueks nimeks sai Suyksu Akkaytym.

Raul Pint ei oska täpselt öelda, mis Andres Freirikule kuulunud Royaltransiga juhtus, kuid arvab, et midagi transpordis toimub, sest viimastel kuudel on talle likvideerimiseks antud viis kaubaveoga tegelevat ettevõtet ning lisaks on kaks ootel.

Loe lähemalt Äripäevast.