Volkswageni tulek näitab Saksa autotööstuse Eestisse suhtumise olulist murrangut

Volkswageni gruppi kuuluva autotarkvarafirma Car.Software-Organisation tütarettevõte Car.Software Estonia AS registreeriti Eestis juba selle aasta 3. märtsil. Siiani on ettevõte suutnud siinse tegevuse meediast eemal hoida. Avalikkus sai Saksa autotööstusettevõtte Eestisse laienemisest teada alles eelmise nädala reede õhtul edastatud pressiteatest.

Car.Software Estonia tegevjuht Nicolas Derbin kiitis nii pressiteates kui ka Eesti Päevalehe eilsele päringule vastates Eestit kui üht arenenumat digiühiskonda, kus on väga hea digitoodete õigusraamistik ja digilahenduste intellektuaalse omandi kaitse kompetents. Ent ettevõtte tulevikuplaane kommenteeris ta napilt. Ta põhjendas kidakeelsust sellega, et Volkswageni autotarkvaraäri on Eestis alles varases ülesehitamise faasis.