Volvo kutsub tagasi ligi pool miljonit autot

Tootja vea tõttu võib probleem seisneda ühes diiselmootori komponendis, mis võib sulada, mille tulemusena võib halvimal juhul mootor süttida ja tekitada eluohtliku olukorra.

Tehniline rike võib mõjutada neljasilindrilisi diiselmootoreid, mis on ehitatud aastatel 2014-2019, tähelepanu all on mudelid V40, V60, V70, S80, XC60 ja XC90.

Loe pikemalt Äripäevast.