Võõraste inimeste retseptiinfot avaldavad apteegid said riigilt hoiatuse

"Pidasime vajalikuks kiiremas korras peatada e-apteekides isikukoodi alusel inimese kehtivate retseptide loetelu kuvamine teistele isikutele, kuivõrd selliseks avaldamiseks puudub õiguslik alus," selgitas inspektsiooni järelevalvejuht Maris Juha.

Teistele inimestele retseptiravimi ostmine peab olema küll võimalik, aga lahendus peab tagama, et apteeker peab olema kindel, et retseptiinfole pääsetakse ligi retseptiomaniku nõusolekul. Inspektsioon ei saa olla nõus andmekaitsenõuete vastu eksimisega kolme apteegiketi e-apteegi lahenduses.

Kui inspektsiooni jurist kontrollis e-apteekide keskkondi, sai ta vestlusakna kaudu kiiresti võõraste inimeste retseptiinfoni. Esmalt tuli tal vestlusaknas teha valik, kas ta soovib endale väljastatud retsepti või kellelegi teisele ja kui sisestas teise inimese isikukoodi, siis oligi info kättesaadav.

Ainult ühe apteegiketi lahendus kolmest nõudis huviliselt eelnevat kinnitust, et sellist infot on õigus näha. Samas teise inimese õigustus ei ole samaväärne retseptiomaniku enda vabatahtlikult antud nõusolekuga, sest e-apteek ei saa kontrollida, kas ja milleks nõusolek üldse antud on ja kas see on antud vabatahtlikult, teatas inspektsioon.

Andmekaitse inspektsioon alustas omaalgatuslikku menetlust isikuandmete kaitse seaduse paragrahvi 56 alusel. 30 novembril said ettekirjutus-hoiatuse täitmistähtajaga 1. detsembriks Apotheka e-apteek, Südameapteegi e-apteek ja Azeta.ee e-apteek.