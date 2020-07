Võõrtööjõu tüli võib saada riigikogus peene lahenduse

Eilsel valitsuse pressikonverentsil oli näha, kuidas koalitsioonierakondade nägemused võõrtööjõu teemal lahku läksid - EKRE meelest ei tohiks rohkem võõrtööliste töölubasid pikendada ja seda ka mitte põllumajanduses, kus töökäsi enim puudu. Keskerakond ja Isamaa möönsid, et teatud leevendus tööjõu Eestisse lubamiseks tuleks siiski kaaluda.

Tuleval esmaspäeval toimub riigikogus erakorraline istung, kus läheb esimesele lugemisele Reformierakonna esitatud eelnõu, millega pikendataks välistööjõu töölubasid 31. detsembrini 2020.

Äripäeva Poliitikaradar kirjutab nüüd, et tõenäoline lahendus on selline, et koalitsioon jätab hääletuse vabaks. EKRE saab seega vastu hääletada ja Keskerakonna ja Isamaa saadikud hääletavad nii, nagu soovivad, või jätta üldse hääletamata. "Sel juhul ilmselt võetakse opositsiooni eelnõu ka vastu. EKRE saab jääda oma positsioonile ja süüdistada vastupidises tulemuses kõiki teisi, Isamaa ja Keskerakond ei vihasta oma valijaid ja põllumehed saavad vajaliku muudatuse. Kõik on rahul," kirjutab Urmas Jaagant Poliitikaradaris.

