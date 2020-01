Võõrtöölised mõjutavad Tallinna ja Harjumaa üüriturgu: hinnad muudkui kerkivad

Üürikorterite väljarentijad küsisid sügisel kinnisvaraportaalis City24.ee rendipinna tasuks keskmiselt 16,1 eurot ruutmeetri eest, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat". Portaali arvestuse järgi kasvasid seetõttu üürikorterite pakkumishinnad aastaga 6,4 protsenti.

"Kindlasti mängib siin natuke rolli ka võõrtööjõud, kus tänase hetke seisuga on meil väljastatud ukrainlastele 20 000 lühiajalist tööluba," selgitas City24 arendusjuht Karin Noppel-Kokerov.

Uus Maa analüütiku Marina Hoduse sõnul on kahe-kolme aasta jooksul üürihinnad tõusnud kümme protsenti. Kahetoaline renoveeritud korter Tallinna magalarajoonis maksab kuni 400 eurot kuus. Uutes majades on tema hinnangul aga üürihindade lagi käes, neid saab lubada kõrgelt tasustatud IT-spetsialist. "Nad on päris krõbedad juba uutes majades, näiteks kahetoaline korter, selline keskmine, hästi sisustatud maksab 850 eurot."