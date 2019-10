VÕRDLUS | Kui mitu kuupalka maksab eluase Eestis ja mujal?

Selleks et osta 50 000 eurot maksev korter, peab keskmine eestlane, kes teenib 1187 eurot kuus, töötama 42 kuud. Leedus ja Lätis on see näitaja umbes 61 kuud. Samas Soomes ja Rootsis saab eluaseme osta 19 keskmise palgaga ehk 1,5 aastaga.

Ukraina asub päris nimekirja lõpus. Statistika kohaselt peab keskmine ukrainlane sellise eluaseme ostmiseks töötama 155 kuud ehk peaaegu 13 aastat. Ukrainale järgneb Valgevene, kus see näitaja on 124 kuud ehk 10 aastat.

Edetabeli tipus on Taani, kus 50 000 eurot maksva eluaseme ostmiseks tuleb töötada 15 kuud ehk pisut üle ühe aasta. Teine küsimus on muidugi see, et näiteks Kopenhaagenis nii odavat eluaset ei pakuta.