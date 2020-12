VÕRDLUS | Kuidas Euroopa riigid koroonaviirusest taastumisega hakkama saavad?

Juhtimislaual on näiteks märgitud, et oktoobris oli Eestis suremuse kasv võrreldes aasta varasema ajaga 0,6%, kuu varem oli see olnud 7,7% suurem. Sisemajanduse kogutoodang on kasvanud kolmandas kvartalis 3,2%, inflatsioon oli novembris -1,2%. Tööstuse toodang kasvas oktoobris 2,3%.

Lendude arv on meil novembris 68,3% madalam kui aasta eest. Lisaks on veel mitmeid olulisi näitajaid.

Juhtimislaud sisaldab kuu- ja kvartalipõhiseid näitajaid statistika eri valdkondadest.

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul on tegemist väga hea töövahendiga, mis on abiks eelkõige poliitikakujundajatele. „Juhtimislaud toetab ajakohaste andmetega juhtimisotsuste tegemist koroonakriisi ületamiseks. Sarnaselt kiirstatistikale, mida statistikaamet juba kevadest saadik avaldab ja mis peegeldab Eesti käekäiku kriisis, võimaldab uus juhtimislaud saada kiire ülevaate Euroopas toimuvast," lisas Mägi.

Foto: Kuvatõmmis

Eurostati juhtimislaud töötati välja koostöös liikmesriikide statistikaametitega. Sellel on ligikaudu 20 näitajat, mis hõlmavad makromajanduse muutuseid ning ettevõtluse, kaubanduse ja tööturu valdkondi. Juhtimislauda ajakohastatakse iga kuu kõige värskemate andmetega ja täiendatakse uute näitajatega.

Tegemist on interaktiivse visuaalse tööriistaga, mis on ühendatud Eurostati andmebaasiga. Iga näitajat saab lähemalt uurida interaktiivse graafiku abil. Võimalik on teha ka võrdlusi riikide ja ajavahemike vahel. Juhtimislaualt saab andmeid alla laadida ja neid taaskasutada.

Juhtimislaua leiab Eurostati veebilehelt.