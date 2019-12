Võrdlusportaal: Eesti Energia pakub ja „soovitab“ lojaalsetele püsiklientidele vaikivalt kallemaid pakette

Eesti Energia e-teeninduses või klienditeeninduses tuvastamisega ei saa tarbijate andmeid ja personaalset tarbimisprofiili, nagu väidab Eesti Energia. Et saada inimese personaalsele tarbimisprofiilile ligi, peab klient minema e-Eleringi ja volitama Eesti Energiat tarbimisandmetele ligi pääsema.

Eesti Energia hinnapoliitika on meie kogemuse põhjal paraku sageli see, et ka lojaalsetele püsiklientidele pakutakse ja “soovitatakse” vaikivalt kallemaid pakette, sest paljud tarbijad ei hakka hindu võrdlema ning usaldavad pikaaegset kliendisuhet. Soodsam hind tehakse sageli üksnes siis, kui klient vahetab elektrimüüjat - sellisel juhul kasutatakse nö win-back pakkumist ja klient saab oluliselt soodsama pakkumise. Tüüpiliselt „soovitatakse“ Eesti Energia poolt punase tekstiga ette tõstetult 36 kuulist pikka fikseeritud paketti. See pakett on aga turu üks kallimaid ja selle paketi hind Statistikameti andmetel keskmisele tarbijale on 264,12€ aastas (tarbimine 3464 kWh/a, päev: 8.35 s/kWh, öö: 6.90 s/kWh). Samas kui soodsaim fikseeritud pakett, mis on küll 12 kuuline on täna 220 Energia pakett hinnaga 217,92 € (avaliku letihinnaga päev 6.79, öö 5.790 s/kWh).

Kutsume Eesti Energiat ning Eesti Gaasi üles enda hinnastamise põhimõtteid avalikustama - see lihtsustaks oluliselt inimeste valiku protsessi ning ka võrdlusportaalidel oleks veel täpsemad võrdlustulemused kui kõigi müüjate hinnastamispoliitika oleks läbipaistev.

Kokkuvõttes võime kinnitada, et börsipakett tuleb pikas perspektiivis soodsam kui fikseeritud pakett. Tarbijal on oluline jälgida, et paketiga ei kaasneks 1,99€ kuutasu nagu Eesti Energia börsipakettidel, sest see suurendab väiksemate tarbijate elektrihinda oluliselt kuutasuta pakettidega võrreldes, seda näitab võrdluskalkulaator üsna selgelt.