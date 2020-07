Võru uusarenduse saaga jätkub: Crowdestate pöördus kohtutäituri poole, arendaja sõnul on aga kokkuleppele jõutud

„Sponsor ei ole suutnud kortereid tehingutesse viia varasemalt tõenäoliseks peetud tempos ning oleme pöördunud kohtutäituri poole, et alustada täitemenetlusega," seisis platvormi teates investoritele.

Tamula järve äärde kerkinud kortermaja kuulub Tamula Kodu OÜ-le, mis on ühisrahastusplatvomilt kümme korda raha kaasanud, kokku üle kahe miljoni euro. Makseraskused tekkisid laenudega, mille tasumistähtajaks oli eelmise aasta lõpp.

Mai lõpus teatas Crowdestate investoritele, et majas on veel 1,75 miljoni väärtuses kortereid, mille osas võlaõiguslikke lepinguid sõlmitud ei ole. Müümist on takistanud kasutusloa puudumine.