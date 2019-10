Võrumaal tegutsev Nopri talu peremees, kelle piimatööstus seisis kaks päeva: kolm minutit tagasi sain elektri ja mitte tänu Elektrilevile

„See on ebanormaalne, täiesti ebanormaalne!” ütles Võrumaal Rõuge vallas tegutseva Nopri talu peremees Tiit Niilo täna pealelõunal küsimuse peale, kuidas on viimaste päevade elektrikatkestus Nopri talumeierei tegevust mõjutanud. Ta põhjendas, et seda, et loodus möllab, tuleb ikka ette, kuid see ei ole normaalne, et riigifirma Elektrilevi ei saa oma tööga hakkama.

„Täpselt kolm minutit tagasi sain elektri ja mitte tänu nende tulemuslikkusele, vaid oma punnitamisele. See on väga erakordne – siin on, mida poliitikutel analüüsida, kus ettekirjutusi teha ja käitumist muuta,” on Võrumaa piimatööstuse omanik veendunud.

Ta ei mõista, miks olukorras, kus elekter on tema ettevõttest juba kilomeetri kaugusel taastatud, ütleb Elektrilevi läbi automaatvastaja, et temani võib see jõuda alles kolm tööpäeva jooksul. „Kommunikatsioon on see, mis on selle kriisi puhul olulisim puudujääk, mida ette heidan täie karmusega,” ei hoia Niilo kriitikat tagasi.

„See, et tund aega pärast elektri piirkonnast kadumist, on kõik välja lõigatud elust – sa ei saa ka hädaabi kõnesid teha, kuna kõik mastid on maas –, meid päästis vaid see, et me saime läbi Läti võrgu ja sealse päästeteenistuse ühenduse Eesti päästeteenistusega, kelle kaudu proovisin saada infot Elektrilevi olukorrast,” kirjeldas ettevõtja. Sellisel moel suhtlus kestis kokku 23 tundi.