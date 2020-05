Võrumaalased küsivad riigilt võrgufirmale raha, Elektrilevi kinnitusel pole abi vaja

„Elektri- ja internetiside varustuskindluse tagamine on pärast 2019. aastal Kagu-Eestit räsinud sügistormi teravalt kõne alla tulnud,” märgib Tiit Toots. Võrumaa ettevõtlusvaldkonna ning kolmanda ja avaliku sektori koostööd koordineeriva SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Toots saatis eile kirja valitsusele, mitmele ministeeriumile ja parlamendi komisjonile.

Ta juhib tähelepanu Eesti elektritööde ettevõtjate liidu hinnangule, et elektritööde maht, sh elektripaigaldiste käidutööde tellimused on märgatavalt vähenenud. See on halvendanud süsteemi varustuskindlust ja mõjutab elektriohutust.

Elektrilevi ei kinnita eelarve vähenemist ega seda, et nad vajaksid praegu lisaraha. „Koos võrgu uuendamise ja hooldustöödega on Elektrilevi 2020. aasta ehitus- ja hooldustööde eelarve suurusjärgus 110 miljonit eurot,” ütleb võrguettevõtte juhatuse liige Andres Tõnissaar.