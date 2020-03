Võrus suleti kaubanduskeskus: on alust arvata, et töötajad on nakatunutega kokku puutunud

“Meil on alus arvata, et keskuse töötajad on kokku puutunud inimestega, kellel on tuvastatud koroonaviirus,” ütles haldusjuht Raigo Pilt. Tema sõnul aga praeguseni tööl käinutel viirust tuvastatud ei ole. Tema jaoks on oluline, et viirus ei leviks. Samuti andis linnapea tungiva soovituse, millest lähtudes keskus ka suleti.

Samuti otsustati Kagukeskus sulgeda seepärast, et inimesed ei tuleks sinna üheskoos aega veetma. “Lapsed käivad istuvad ja veedavad aega. Rahvast ei ole ja istujate pärast pole mõtet uksi lahti hoida,” ütles Pilt.

Praeguse seisuga plaanivad nad kolme päeva jooksul desinfitseerida ära kõik keskuse üldruumid. “Poode me ise ei puhasta, aga terviseameti sõnul peaksid kolme päeva jooksul olema needki pinnad bakteritest vabad,” lisas ta. Praegu pole veel lõpuni teada, kas kauplus avatakse kolme päeva pärast või on see külalistele suletud kauem. Kagukeskuses saab praegu kasutada vaid Itella smartposti.