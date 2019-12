VTA on tänavu leidnud kahel korral listeeriat ka Linnamäe Lihatööstuse toodetest

Äripäev kirjutas septembris, et lihatööstuse ostab ära suurärimees Margus Linnamäe ettevõte UP Invest, tänaseks on ettevõte tema omanduses. UP Investiga samasse kontserni kuulub ka lihatoodete ettevõte Lihasaaduste Wabrik.

Linnamäe Lihatööstuse käive on viimasel kolmel aastal jäänud 4,6 kuni 5,6 miljoni euro vahele. Ettevõte on väga kasumlik, ajavahemikus 2016–2018 on kasuminumber jäänud 500 000 ja 600 000 euro vahele.