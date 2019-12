VTA peadirektor hakkab Hansabussi juhtima

Kontserni senine juhatuse liige Kalmar Meidla jätkab Hansabussi juhatuse liikmena.

Indrek Halliste on varem töötanud põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti struktuurides, juhtides esimest aastatel 2013-2016 ning teist alates 2016. aasta kevadest. Indrek Halliste on Eesti Juristide Liidu liige alates 2006. aastast ja sertifitseeritud coach.

Hansabussi nõukogu esimehe Neeme Tammise sõnul otsis ettevõtete kontsern uut tegevjuhti viimased 3-4 kuud. „Avalikku konkurssi me ei korraldanud, kuid rääkisime mitmete tugevate juhtidega. Juhatuse liikme leping on tänaseks allkirjastatud ja meil on hea meel, et Indrek otsustas meiega liituda," sõnas Tammis. Viimased pool aastat Hansabussi tegevjuhina töötanud Kalmar Meidla jätkab samuti kontserni juhatuses. „Kalmar on läbi ja lõhki bussitranspordi inimene, meeskonna üks raudvaradest," lisas Tammis.

Indrek Halliste sõnul sai otsustavaks teguriks soov end realiseerida erasektoris. „Alustasin oma töömehekarjääri erasektoris, peale mida olin pikka aega erinevates riigiametites. Olen seda meelt, et tuleb kasuks nii igale juhile endale kui laiemalt ühiskonnale, kui juhid võtavad vastutust nii avalikus kui erasektoris. Hansabussi kontsern on silmapaistev, nullist loodud ettevõtete grupp, mille omanikul on selge nägemus ja ootus kontserni edasise arengu osas. Loodan anda selle ambitsioonika plaani teostamisel oma panuse," ütles Halliste. Halliste on alates 2002. aastast töötanud erinevatel positsioonidel Veterinaar- ja Toiduametis ning Põllumajandusametis.

Hansabuss kuulub Hansa Gruppi, mis on üks suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid bussitranspordi-, autorendi ja tarbesõidukite müügi ja teenindusega tegelevaid kontserne Baltikumis, kuhu kuulub 16 ettevõtet, mis annavad tööd kokku 700 inimesele.