VTA peatas koroonaviiruse tõttu kohapealsed kontrollid. Kas toit muutus sellega ohtlikumaks?

Digitaalne toiduohutuse dokumentatsiooni haldamise programm FoodDocsi asutaja märkis, et seega on hetkel Eestis olukord, kus kogu kontroll toidu puhtuse üle lasub vaid toidu valmistamise, müümise ja kohaletoimetamisega tegelevatel ettevõtetel.

Seadusest tulenevalt on kõik sellised ettevõtted kohustatud omama ettevõtte toiduohutuse plaani (enesekontrolliplaani): milles ettevõte kirjeldab enda tegevusi toiduohutuse tagamisel. Suur osa sellest on töötajate tegevuste kirjeldused: puhtuse tagamine, õiged temperatuurid toidu töötlemisel ja turustamisel. Oleme olukorras, kus paljud ettevõtted on kiirkorras asunud oma tooteid müüma läbi toidukullerite ning peavad ellujäämise kõrvalt üle vaatama ka toiduohutusplaanid.

Liivat tõi välja, et jaekettide poolt ajutiselt kaasatud tööjõud: kas need inimesed, kes komplekteerivad kaupu, on läbinud toiduohutuskoolituse? On nad ka terved? Kas ja kuidas neid kontrollitakse?

“Tänases olukorras on paljude toiduettevõtete jaoks oma toodangu realiseerimine elu ja surma küsmus ning sellistel hetkedel võivad jääda ohutusprotseduurid unarusse,” nentis Liivat. “ Sõltumata kriisist, ei tohi me unustada, et kogu inimesteni jõudev toit peab olema ohutu, sest muidu vohab meil lisaks viirusele varsti ka listeeria, salmonelloos vms. Ei tohi unustada, et ka Covid-19 viirus sai alguse ju kalaturult, mis on samasugune ettevõte kui burgeriputka või koduköök,” lisas ta.

Selleks, et aidata ettevõtetel täita oma toiduohutusnõudeid võimalikult lihtsate vahenditega, korraldab FoodDocs alates 31. märtsist kuni kriisiperioodi lõpuni iga nädala teisipäeval kell 15:00 vebinari “Lihtsad tööriistad toiduohutuses”.